برطانوی گلوکار زین ملک کا پاکستانی گلوکاروں کیساتھ اُردو زبان میں گانا ریلیز

پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار زین ملک کا پاکستان کے ابھرتے ہوئے میوزک بینڈ ’اور‘ کے نوجوان گلوکاروں کے ساتھ اُردو زبان میں گانا ریلیز ہوگیا جس کے سوشل میڈیا پر خوب چرچے ہورہے ہیں۔

پاکستانی میوزک بینڈ ’اور‘ نے سال 2023 میں 10 جون کو گانا ’تو ہے کہاں‘ ریلیز کیا تھا جو پاکستان سمیت بھارت میں بھی کافی مقبول ہوا، اس گانے کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نوجوان گلوکاروں نے اس گانے کا اپڈیٹڈ ورژن بنانے کا سوچا۔

گانا ’تو ہے کہاں‘ کا اپڈیٹڈ ورژن آج 12 جنوری کو برطانوی گلوکار زین ملک کی سالگرہ کے موقع پر یوٹیوب پر ریلیز کیا گیا ہے، پاکستانی میوزک بینڈ ’اور‘ کی جانب سے ریلیز کیے گئے گانے کے اپڈیٹڈ ورژن میں زین ملک نے بھی اُردو زبان میں گانے کے چند سطر گنگنائے ہیں۔

زین ملک کی آواز میں اُردو زبان میں گانا سُن کر اُن کے لاکھوں مداحوں خوشی سے نہال ہوگئے ہیں اور سوشل میڈیا پر گانے کی ویڈیو کلپس شیئر کرکے اپنی خوشی کا اظہار کررہے ہیں۔

Listen I know zayn speaks fluent Urdu,I know MoM has a small verse, he’s covered songs too & tightrope has a small cover. BUT ZAYN MALIK IN THIS SONG??????? Unreal.

Here’s just Zayn’s verses in Tu Hai Kahan pic.twitter.com/ahWl1bNfcF

— ames (@screaminglip) January 12, 2024