آرمی چیف نے نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے دوسرے باب کا افتتاح کردیا

راولپنڈی / کراچی: ارمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی میں منعقدہ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سلیکون کے دوسرے باب کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ارمی چیف اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔

پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ (آئی ایس پی ار) کے مطابق ارمی چیف نے نے نیشنل اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک (این اے ایس ٹی پی) کو قومی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل منصوبہ قرار دیا۔

انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے ملک کے لیے کئی گنا فوائد حاصل ہوں گے، یہ تکنیکی ترقی کو فروغ دے گا اور قوم کے لیے ایک پلیٹ فارم پیش کر کے خود انحصاری کو فروغ دے گا۔

