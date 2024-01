مسلح افواج کسی بھی خطرے کا جواب دینے کیلیے نظام جدید بنا رہی ہے، آرمی چیف

راولپنڈی / کراچی: چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کیخلاف پیدا ہونے والے کسی بھی خطرے کو روکنے اور جواب دینے کیلیے اپنے نظام کو جدید بنارہی ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مشق ’البیزا تھری 2024‘ کے دوران مختلف ایئر ڈیفنس ویپن سسٹمز کی فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔

آرمی چیف نے آرمی ایئر ڈیفنس سسٹم کے مربوط فائر اور جنگی مشقیں دیکھیں، جن میں ہائی ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم، لو ٹو میڈیم ایئر ڈیفنس سسٹم شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم (SHORADs) اور توسیعی مختصر رینج ایئر ڈیفنس سسٹم شامل ہیں۔

مشق کے دوران پاکستان کی فضائی سرحدوں کے دفاع کو بڑھانے کے لیے ایک تاریخی کامیابی اور سنگ میل کے طور پر، ہائی میڈ سسٹم پہلی بار فائر کرنے کے لیے دوسرے ہتھیاروں کے نظام کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔

اس موقع پر آرمی چیف نے آرمی ایئر ڈیفنس آپریشنل تیاری کے ساتھ اہداف کو شامل کرنے کی قابل ذکر کامیابی کو سراہا۔

