امریکا کے یمن پرتازہ حملوں میں 5 افراد جاں بحق

صنعا: امریکا کے یمن پر تازہ حملوں میں 5 افراد جاں بحق ہوگئے۔

غیرملکی خبرایجنسی کے مطابق امریکی فورسز نے یمن کے دارالحکومت صنعا سمیت 30 مختلف مقامات پر بمباری کی جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔

BREAKING: Massive United States fleet of warships seen off the coast of Yemen.

WWIII World War 3 Red Sea Houthis Iowa

— Donald J. Trump News (@DonaldTNews) January 13, 2024