"کبھی نہیں کہا! بالکل جعلی پوسٹ بناکر شیئر کی گئی‘‘ گلکرسٹ کی تردید

سابق آسٹریلوی کرکٹر ایڈم گلکرسٹ نے سوشل میڈیا پر پاکستانی ٹیم کے حوالے سے اپنے نام سے منسوب من گھڑت الزامات کی تردید کردی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر سابق آسٹریلوی اوپنر ایڈم گلکرسٹ وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک سوشل میڈیا پیج نے میرے نام سے منسوب من گھڑت اقتباسات پھیلائے جسکی مذمت کرتا ہوں، “میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ بالکل جعلی پوسٹ بناکر شیئر کی گئی‘‘۔

انہوں نے لکھا کہ رواں سیزن میں پاکستان نے ورلڈ چیمپئین آسٹریلیا کے خلاف شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور میزبان کیخلاف دو ٹیسٹ میچوں تقریباً جیت کر قریب بھی تھا۔

مزید پڑھیں: ’’آسٹریلوی سرزمین پر پہلے کبھی پاکستان کی ایسی بدترین ٹیم نہیں دیکھی‘‘

گزشتہ دنوں وائرل ہونے والے سابق آسٹریلوی کرکٹر کے نام سے منسوب بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی موجودہ ٹیسٹ ٹیم کو آسٹریلیا کا دورہ کرنے والی بدترین ایشیائی ٹیم ہے۔

I never said this. Absolutely fake, made up quotes. Pakistan were excellent at times this summer, against a World Champion Aust team and very nearly pinched a Test or two. #fakenews #ignore pic.twitter.com/DsQ9KUINIr

— Adam Gilchrist (@gilly381) January 11, 2024