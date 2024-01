کنگنا کا بھارتی پائلٹ کے روپ میں مضحکہ خیز سین، شان نے پاکستانی چائے یاد دلا دی

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت کی فلاپ فلم ‘تیجس’ کا مضحکہ خیز سین دیکھ کر فلم اسٹار شان شاہد نے بھارتی فضائیہ کو پاکستانی چائے یاد دلا دی۔

سال 2023 میں کنگنا رناوت کی فلم ‘تیجس’ ریلیز ہوئی تھی جس میں اُنہوں نے بھارتی فضائیہ کے آفیسر کا کردار ادا کیا جبکہ فلم میں حب الوطنی کا تڑکہ بھی دیا گیا۔

کنگنا رناوت نے ریلیز سے قبل فلم ‘تیجس’ کی خوب تشہیری مہم چلائی تھی لیکن اس کے باوجود اُن کی فلم باکس آفس پر بُری طرح فلاپ ہوئی، اس فلم نے صرف 6 کروڑ 20 لاکھ کی کمائی کی۔

فلم کی ناکامی نے جہاں کنگنا رناوت کو غصہ دلایا تو وہیں سوشل میڈیا پر فلم کے کچھ سین بھی وائرل ہوئے جن کا صارفین نے خوب مذاق اُڑایا۔

سوشل میڈیا پر ایک صارف نے کنگنا رناوت کا ایک اسٹنٹ سین شیئر کیا جو کہ کافی مضحکہ خیز تھا، فلم کے اس سین میں کنگنا رناوت کو بھارتی فضائیہ آفیسر کو بچاتے ہوئے دکھایا گیا۔

فلم میں جس طرح کنگنا رناوت نے بھارتی فضائیہ آفیسر کو بچایا، وہ مضحکہ خیز تھا اور اُس سین کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر کنگنا رناوت کی فلم کا سین پوسٹ کرتے ہوئے صارف نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ “اس فلم سے آسکر کیسے مِس ہوگیا؟”

How did this movie miss the Oscar? pic.twitter.com/vzfIbek693

دوسری جانب پاکستان فلم انڈسٹری کے اسٹار شان شاہد نے بھی کنگنا رناوت کی فلم کا مذاق اُڑاتے ہوئے کہا کہ “چائے کہاں ہے؟”

Looks like Shaan Shahid and journalist Wajahat Saeed Khan are quite amused by Kangana Ranaut’s portrayal of the Indian air force #ShaanShahid #WajahatSaeedKhan #KanganaRanaut pic.twitter.com/hPHQRoFHZj

— Galaxy Lollywood (@galaxylollywood) January 12, 2024