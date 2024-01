"پی ایس ایل 9" کا ترانہ، علی ظفر کیجانب سے ووٹنگ شروع

کراچی: عالمی شہرت یافتہ گلوکار علی ظفر نے پاکستان سُپر لیگ (پی ایس ایل) کے سیزن 9 کے ترانے کے لیے سوشل میڈیا پر ووٹنگ کا آغاز کردیا۔

ہر سال کی طرح، 2024 کے بھی پی ایس ایل کا میلہ سجنے والا ہے جس میں صرف ایک ماہ باقی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایونٹ کی تیاریوں کا آغاز ہوگیا ہے جبکہ شائقین یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سیزن کا ترانہ کونسے گلوکار کی آواز میں سامنے آئے گا۔

پی ایس ایل کے ترانے کی بات آئے تو شائقین کرکٹ کے ذہنوں میں سب سے پہلے علی ظفر کا خیال آتا ہے کیونکہ اُنہوں نے اس ٹورنامنٹ کے تین سیزن کے ترانے گائے جوکہ بےحد مقبول ہوئے۔

اب علی ظفر نے پی ایس ایل کے ترانے کے لیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ کی ہے جس میں اُنہوں نے شائقین کرکٹ سے اُن کی رائے طلب کی ہے۔

علی ظفر نے اپنی پوسٹ میں شائقین کرکٹ سے سوال کیا کہ “آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے پی ایس ایل 9 کا ترانہ گایا تو اس سے پی ایس ایل اور پی سی بی کے برانڈ کو فروغ ملے گا؟ تمام اسٹیک ہولڈرز کو زیادہ مالی فائدہ پہنچے گا؟ یا پھر کوئی دوسرا فائدہ ہوگا؟”

Do you think that if I did the anthem of PSL this year, it will enhance the image of the brand of PSL and PCB, deepen the connection with people, and bring more financial benefit to all stakeholders or will it prove to be otherwise? Be honest with your votes. I have no ego and I…

— Ali Zafar (@AliZafarsays) January 12, 2024