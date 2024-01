نیوزی لینڈ کی سابق وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن نے دیرینہ دوست سے شادی کرلی

ویلنگٹن: نیوزی لینڈ کی سابق وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن نے اپنے دیرینہ دوست سے شادی کرلی۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق نیوزی لینڈ کی 43 سالہ سابق وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن کی ان کے پارٹنر کلارک گیفورڈ کے ساتھ شادی کی تقریب میں قریبی رشتے داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔

جیسنڈا آرڈرن نے شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کردیں۔ جیسنڈا آرڈرن اور کلارک کی شادی 2022 میں ہونا تھی جسے کورونا کی وبا کے باعث منسوخ کردیا گیا تھا۔

Dame Jacinda Ardern and Clarke Gayford have released some photos from their wedding today at Craggy Range Winery in Hawke’s Bay, New Zealand.

— Ben McKay (@benmackey) January 13, 2024