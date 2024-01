’ائرپورٹ عملے سے بدتمیزی نہ کریں‘ سونو سود کا تاخیری پروازوں پر مسافروں سے درخواست

ممبئی: بھارتی اداکار سونو سود نے سردیوں کے باعث پروازوں میں تاخیر پر مسافروں کو تحمل اور برداشت کا مشورہ دیا ہے۔

اداکار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ائرپورٹ پر سیکڑوں مسافر اپنی پرواز کا انتظار کررہے ہیں۔

سونو سود نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ائرلائن کے عملے پر غصہ اور بدتمیزی کرنے کے بجائے ان سے تعاون کریں اور تحمل سے پیش آئیں۔

The weather Gods have their own moods, beyond human control!! I have been patiently waiting for the last 3 hours at the airport . I know it’s difficult but request everyone to be polite with the airlines crew.They are doing their best! Often times I see visuals of people behaving… pic.twitter.com/C0T8t8c3oQ

— sonu sood (@SonuSood) January 14, 2024