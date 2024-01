پرابھاس کی نئی فلم ’راجہ صاحب‘ کا اعلان، پہلی جھلک جاری

ممبئی: ایکشن بلاک بسٹر ’سالار‘ کے بعد انڈین سپر اسٹار پرابھاس کی نئی رومینٹک ہارر فلم ’راجہ صاحب‘ کا اعلان اور پہلی جھلک جاری کردی گئی۔

فلم کو نامور ڈائریکٹر ماروتھی بنارہے ہیں جبکہ اسے پانچ زبانوں تامل، کناڈا، ملیالم، تیلگو اور ہندی میں ریلیز کیا جائے گا۔

رومینٹک ہارر فلم ’راجہ صاحب‘ کو قومی ایوارڈ یافتہ موسیقار تھامن ایس‘ میوزک دیں گے جو اس سے قبل انڈسٹری کو متعدد ہٹ گانے دے چکے ہیں۔

