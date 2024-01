پرواز میں تاخیر پر مسافر نے پائلٹ کو تھپڑ ماردیا؛ ویڈیو وائرل

نئی دہلی: بھارت میں خراب موسم اور دھند کے باعث 13 گھنٹے تاخیر کا شکار ہونے والی پرواز کے مسافر نے غصے میں آکر پائلٹ کو تھپڑ جڑ دیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ دہلی ایئرپورٹ پر گوا جانے والی ایئرلائن انڈیگو کے طیارے میں پیش آیا۔ موسم کی خرابی کے باعث طیارے کی پرواز بار بار تاخیر کا شکار تھی۔

جیسے ہی پائلٹ پرواز میں مزید تاخیر کا اعلان کرنے اپنے کیبن سے باہر آیا، ایک مسافر سیٹ سے اُٹھ کر لپکا اور پائلٹ کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ مسافر کی شناخت ساحل کٹاریہ کے نام سے ہوئی۔

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd

— Capt_Ck (@Capt_Ck) January 14, 2024