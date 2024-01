سابق بھارتی لیجنڈ بلے باز سچن ٹنڈولکر کی ڈیپ فیک ویڈیو وائرل

نئی دہلی: سابق بھارتی لیجنڈ بلے باز سچن ٹنڈولکر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) سے تیار کردہ ڈیپ فیک ویڈیو وائرل ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ڈیپ فیک ویڈیو میں لیجنڈری کرکٹر کو گیمنگ ایپ کی تشہیر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو مبینہ طور پر لوگوں کی پیسہ کمانے میں مدد کرتی ہے۔

ویڈیو میں سچن ٹنڈولکر کی آواز سن کر کوئی بھی آسانی سے دھوکہ کھا سکتا ہے جس میں وہ یہ بتارہے ہیں کہ انکی بیٹی اس گیمنگ ایپ سے خوب پیسے کمارہی ہے اور آپ بھی اس پر گیمز کھیل کر پیسے کماسکتے ہیں۔

سچن ٹنڈولکر نے ایکس پر پوسٹ شیئر کرکے لوگوں کو اس جعلی ویڈیو سے خبردار کیا اور درخواست کی کہ وہ اس ویڈیو اور ایپ کو زیادہ سے زیادہ رپورٹ کریں۔

سچن ٹنڈولکر نے کہا کہ یہ ویڈیوز جعلی ہیں اور ٹیکنالوجی کا بے تحاشہ غلط استعمال پریشان کن ہے۔ سب سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز، اشتہارات اور ایپس کو بڑی تعداد میں رپورٹ کریں۔

انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو شکایات پر چوکنا اور جوابدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ غلط معلومات اور جعلی ویڈیوز کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے فوری کارروائی بہت ضروری ہے۔

These videos are fake. It is disturbing to see rampant misuse of technology. Request everyone to report videos, ads & apps like these in large numbers.

Social Media platforms need to be alert and responsive to complaints. Swift action from their end is crucial to stopping the… pic.twitter.com/4MwXthxSOM

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2024