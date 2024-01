ایران کے عراق میں اسرائیل کے ’جاسوس ہیڈکوارٹر‘ اور امریکی قونصلیٹ پر حملے

تہران: ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے عراق میں اسرائیل کے جاسوس ہیڈ کوارٹر، امریکی قونصل خانے اور کرد جنگجوؤں کے اجتماع کو بیلسٹک میزائل حملوں میں نشانہ بنایا جب کہ شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نے شام اور عراق میں اسرائیل، کردوں اور داعش کے متعدد اہداف پر میزائل حملے کیے جن میں کئی علیحدگی پسند کردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔

ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب نے عراق میں کردوں کے زیر انتظام علاقوں کے دارالحکومت اربیل میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر اور ایران مخالف دہشت گرد گروہوں (کرد جنگجوؤں) کے ایک اجتماع پر میزائل داغے۔

سرکاری نیوز ایجنسی کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عراق میں یہ میزائل حملے کرد دہشت گردوں کے کرمان اور راسک میں ہمارے عزیز ہم وطنوں کے ایک گروپ کو ناحق قتل کرنے کے جواب میں کیے گئے۔

BREAKING: IRANIAN BALLISTIC MISSILES STRIKE NEAR U.S. CONSULATE IN IRAQ

Iran claims responsibility for the barrage of missiles near the U.S. Consulate in Erbil, Iraq, citing retaliation for an Israeli strike in Syria.

