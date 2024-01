جاپان؛ شدید برفباری میں رن وے پر مسافر طیارے آپس میں ٹکرا گئے

ٹوکیو: جاپان کے نیو چٹوز ہوائی اڈے میں دو مسافر طیارے رن وے پر آپس میں ٹکرا گئے جن میں سے ایک طیارے میں 280 سے زائد افراد موجود تھے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جاپان میں دو ہفتوں کے دوران دوسری بار دو مسافر بردار طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ تازہ واقعہ شہر ہوکائیڈو میں نیو چٹوز ہوائی اڈے پر پیش آیا۔

کورین ایئر لائن کے طیارے میں 289 مسافر موجود تھے جو رن وے پر کھڑے ہانگ کانگ کی ایئرلائن کیتھے پیسفیک سے ٹکرایا گیا جس میں کوئی مسافر نہیں تھا۔ تصادم کے بعد رن وے پر ایمرجنسی نافذ کردی گئی۔

یہ خبر بھی پڑھیں : جاپان ایئرلائنز اور کوسٹ گارڈ طیارے میں تصادم میں 5 مسافر ہلاک؛ 379 افراد کو بچالیا گیا

#BREAKING Korean Air and Cathay Pacific passenger planes collided at an airport in Hokkaido, Japan, NHK reported. pic.twitter.com/fxECxvO7N8

— CGTN (@CGTNOfficial) January 16, 2024