شعیب اختر کا سعودی شہزادے کو منفرد تحفہ

پاکستان کے سابق لیجنڈ فاسٹ بولر شعیب اختر نے سعودی شہزادے کو اپنی ورلڈ کپ جرسی تحفے میں دے دی۔

سابق پاکستانی فاسٹ بولر شعیب اختر نے سعودی کرکٹ فیڈریشن کے چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل سے ملاقات کی اور انہیں اپنی 2003 کے ورلڈ کپ کی اصل جرسی تحفے میں پیش کی۔

شعیب اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ شہزادہ سعود بن مشعل سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔

انہوں نے لکھا کہ میں نے شہزادہ سعود مشعل کو جنوبی افریقہ میں کھیلے گئے ورلڈ کپ 2003 کی اپنی اصل جرسی پیش کی۔

شعیب اختر نے لکھا کہ شہزادہ سعود بن مشعل کے وژن کی بدولت آئندہ برسوں میں سعودی عرب میں جگہ جگہ کرکٹ نظر آئے گی۔

It was an honor meeting His Excellency Prince @saudmishal . With his vision, cricket in Saudi Arabia will go places in years to come.

I presented him my original jersey from World Cup 2003 played in South Africa. pic.twitter.com/m2hHf9aeqH

