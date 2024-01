کرس گیل کی دریادلی، گیس اسٹیشن پر عوام کا بل خود ادا کیا

کنگسٹن / جمیکا: سابق ویسٹ انڈین آل راؤنڈر کرس گیل نے گیس اسٹیشن پر عوام کا بل خود ادا کیا۔

سابق ویسٹ انڈین آل راؤنڈر کرس گیل مقامی گیس اسٹیشن پہنچ گئے جہاں انھوں نے اپنی دریادلی سے لوگوں کے دل جیت لیے۔

انھوں نے آنے والے تمام افراد کا بل اپنی جیب سے ادا کیا، وہ جوئی ڈی ویورے کے ساتھ گیس اسٹیشن کے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھے گئے، وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ کا گیس کا بل مجھ پر ہے۔

Chris Gayle paying for everyone’s gas last night at a gas station in Portmore ⛽️ pic.twitter.com/fFT2KSCjcS

— The Tropixs (@Tropixsofficial) January 15, 2024