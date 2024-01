مسئلہ فلسطین حل ہونے پر اسرائیل کو تسلیم کرسکتے ہیں، سعودی عرب

ڈیووس: سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہوجائے تو اسرائیل کو تسلیم کرسکتے ہیں۔

سعودی وزیرخارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی امن فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی ہوسکتا ہے۔ فلسطینوں کو امن مل جائے تو اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔

انہوں نے کہا سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے ذریعے علاقائی امن کو یقینی بنانے کے لیے امریکا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور یہ غزہ کے تناظر میں زیادہ متعلقہ ہے۔

Foreign Minister HH Prince @FaisalbinFarhan: “We don’t see any real sign that any strategic objectives that #Israel has claimed are coming any closer.”#SaudiAtDavos#WEF24 pic.twitter.com/I6UkBptimN

— Foreign Ministry (@KSAmofaEN) January 16, 2024