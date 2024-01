تیسرا ٹی20؛ انتظامیہ نے اعظم خان کی انٹری پر ریسلر ’’بگ شو‘‘ کا گانا بجاڈالا

نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں اعظم خان کی بیٹنگ کے دوران میدان پر انٹری کے وقت انتظامیہ نے معروف ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر بگ شو کا گانا بجاڈالا۔

ڈیونیڈن میں کھیلے گئے سیریز کے تیسرے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 224 رنز بنائے، جواب میں قومی ٹیم محض 179 رنز بناکر ہمت ہار گئی اور یوں سیریز میں مسلسل تیسری شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔

میچ کی دوسری اننگز کے دوران جب اعظم خان بیٹنگ کیلئے میدان پر آرہے تھے تو انتظامیہ نے بیک گراؤنڈ میوزک میں معروف ڈبلیو ڈبلیو ای ریسلر بگ شو کا گانا چلادیا، جس پر کئی شائقین کرکٹ ناراض نظر آئے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر (ایکس) پر ویڈیو وائرل تیزی سے وائرل ہورہی ہے جبکہ مداح پاکستان کرکٹ بورڈ کو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاملہ اُٹھانے پر زور دے رہے ہیں۔

واضح رہے کہ اعظم خان بھاری جسمانی صحت کی وجہ سے متعدد بار ٹرول ہوچکے ہیں۔

Pathetic from the hosts to play The Big Show’s entrance music when Azam Khan came out to bat. @TheRealPCB should take it up with @BLACKCAPS #NZvsPAK pic.twitter.com/sT2mxV7fog

— Farid Khan (@_FaridKhan) January 17, 2024