بھارت میں چور کی چلتی ریل میں باہر لٹک کر موبائل چوری کرنے کی کوشش گلے پڑ گئی

بہار: بھارت کی ریاست بہار کے علاقے بھاگلپورہ میں مسافروں نے چلتی ریل میں موبائل چوری کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کی حکمت عملی ناکام بنا دی اور تقریباً ایک کلومیٹر تک ریل سے لٹکائے رکھا۔

سوشل میڈیا پر زیرگردش ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سفید رنگ کی شرٹ پہنا ہوا نوجوان چلتی ریل کی کھڑکی سے لٹکا ہوا ہے اور ان کو مسافروں نے بازووں سے پکڑا ہوا اور طویل مسافت کے بعد جب ریل رک جاتی ہے اور پھر مبینہ چور کو چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ وہاں موجود چند نوجوان اس کو پکڑ کرلے جاتے ہیں۔

In #Bihar‘s #Bhagalpur, a snatcher was snatching a passenger’s phone from a moving train, but he could not succeed in it and the passenger caught the snatcher and carried him hanging for about a kilometer. pic.twitter.com/SNvTHZVdUA

— Hate Detector (@HateDetectors) January 17, 2024