ثنا اور شعیب ملک کی شادی پر پاکستانی مداح حیران، بھارتی غصے سے آگ بگولا

کراچی: شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ثنا جاوید اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کی شادی کی خبر نے جہاں پاکستانی مداحوں کو حیران کردیا ہے تو وہیں بھارتی صارفین شدید غصے میں نظر آرہے ہیں۔

20 جنوری یعنی آج صبح ثنا جاوید اور شعیب ملک نے سوشل میڈیا پر اپنی شادی کی تصاویر شیئر کرکے تہلکہ مچا دیا، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جبکہ سوشل میڈیا صارفین اچانک اس جوڑی کو دولہا دلہن کے لباس میں دیکھ کر حیران و پریشان ہوگئے۔

ان دونوں اسٹارز کی یہ دوسری شادی ہے، شعیب ملک نے پہلی شادی سال 2010 میں بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے کی تھی جبکہ ثنا جاوید نے پہلی شادی سال 2020 میں گلوکار عمیر جیسوال سے کی تھی۔

ثنا جاوید نے اپنی دوسری شادی پر بھی پہلی شادی کی طرح ہلکے رنگ کے عروسی لباس کا انتخاب کیا جبکہ شعیب ملک بھی اپنی دلہنیا کے لہنگے سے ملتی جلتی شیروانی میں نظر آئے۔

شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کی تصاویر جیسے ہی منظرِ عام پر آئیں تو سوشل میڈیا پر میمز کا رش لگ گیا۔

Sania Mirza congratulating Shoaib Malik and Sana Javed on their marriage It breaks my heart #shoaibmalik #shoaibmalikmarriage pic.twitter.com/Sw5OcIUoXC — Minha (@Minha2936) January 20, 2024

جہاں پاکستانی صارفین نے مزاحیہ اور دلچسپ میمز شیئر کیں تو وہیں بھارتی صارفین نے شعیب ملک پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ثانیہ مرزا نے اپنے ملک کے خلاف جاکر شعیب ملک سے شادی کی اور اس شادی کا صلہ یہ ملا۔

Sania Mirza fought with system & whole country to get married to Shoaib Malik & see the results for trusting a Pakistani over India. Beauty of Religion. #ShoaibMalik | #SanaJaved | #SaniaMirza pic.twitter.com/CDE10wNe1V — Radhika Chaudhary (@Radhika8057) January 20, 2024

اسی طرح کچھ صارفین نے یہ بھی سوال کیا کہ ثنا جاوید اور عمیر جیسوال کے درمیان طلاق کب ہوئی؟

I am so confused right now. I heard about Shoaib malik and sania mirza’s divorce but when did Sana Javed and Umair Jaswal get divorced? Please help me figure this out #shoaibmalik pic.twitter.com/RCkv3syxKV — Maria Jabeen (@mariajbn123) January 20, 2024

ایک صارف نے فہد مصطفیٰ کے گیم شو کا کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ “شعیب ملک اور ثنا جاوید تو پہلے ہی شادی شدہ جوڑے کی طرح برتاؤ کرتے تھے”۔

Even then they used to behave like a couple Shoaib Malik ♥️ Sana Javed pic.twitter.com/yV4AnNaQjO — Hesy Rock (@Hesy_R0ck) January 20, 2024

ایک صارف نے یہ بھی کہا کہ “آج معلوم ہوا کہ شعیب ملک معروف گیم شو ‘جیتو پاکستان’ میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے تھے”۔

Now i know why Shaoib Malik was so enthusiastic in Jeeto Pakistan.. https://t.co/uwsm3CZwbc — Lord Huzaifa (@LordHuzaifaa) January 20, 2024

واضح رہے کہ بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے شعیب ملک کا ایک بیٹا اذہان مرزا ملک ہے جس کی پیدائش 2018 میں ہوئی تھی۔