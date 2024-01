رشمیکا مندانا کا اپنی جعلی ویڈیو بنانے والے ملزم کی گرفتاری پر ردعمل

ممبئی: بالی ووڈ کی بلاک بسٹر ایکشن فلم ‘انیمل’ کی اداکارہ رشمیکا مندانا نے اُن کی نامناسب ڈیپ فیک (جعلی) ویڈیو بنانے والے ملزم کی گرفتار پر ردعمل دے دیا۔

رشمیکا مندانا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں دہلی پولیس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ “ملزم کو پکڑنے کے لیے آپ کا شکریہ”۔

اداکارہ نے کہا کہ “میں تمام مداحوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھے پیار دیا اور میری ڈھال بنے”۔

اُنہوں نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو محتاط رہنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ “اگر آپ کی تصویر کو آپ کی رضامندی کے بغیر کہیں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے”۔

رشمیکا مندانا نے مزید کہا کہ “ہمارے اردگرد اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور مستقبل میں بھی ملزمان کے خلاف کارروائی کی جاتی رہے گی”۔

Expressing my heartfelt gratitude to @DCP_IFSO Thank you for apprehending those responsible.

Feeling truly grateful for the community that embraces me with love, support and shields me.

Girls and boys – if your image is used or morphed anywhere without your consent. It…

