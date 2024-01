ویلنٹائن ڈے پر سابق پارٹنر سے انتقام کے خواہشمند لوگوں کیلیے انوکھی آفر

نیویارک: ویلنٹائن ڈے پر جہاں لوگ اپنے پیاروں سے محبت، انسیت کا اظہار اور تحائف کا تبادلہ کرتے نظر آتے ہیں وہیں امریکا کا ایک چڑیا گھر لوگوں کو اپنے سابق پارٹنرز یا ناپسندیدہ افراد کو ایک عجیب و غریب ’تحفہ‘ دینے کی پیش کش کرتا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نیویارک کے علاقے برانکس میں موجود برانکس زو لوگوں کو اپنے سابق پارٹنرز سے بدلہ لینے کیلئے ماڈاگیسکر کاکروچ کو ان کے نام سے منسوب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

یہ چڑیا گھر 15 ڈالر کے عوض لوگوں کو لال بیگوں کا نام اپنے سابق پارٹنر کے نام سے منسوب کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں ایک رنگین سرٹیفکیٹ بھی شامل تھا جو آپ کے سابق پارٹنر کو ای میل کیا جائے گا جس میں انہیں الطلاع دی جائے گی کہ ایک ماڈاگیسکر کاکروچ کا نام ان کے اعزاز میں رکھ دیا گیا ہے۔

Valentine’s Day is creeping up once again. Only one gift has six legs and an irresistible aura of romance. That’s right! Name a Bronx Zoo Madagascar hissing cockroach after your special someone and spell out your love for them in big, bold, bug letters: https://t.co/epKXvBD61q pic.twitter.com/6h184fJcYH

