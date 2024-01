بنگال ٹائیگر کیساتھ سرعام گھومنے والے ٹک ٹاکر کیخلاف وائلڈلائف حکام کی کارروائی

لاہور: بنگال ٹائیگر کے ساتھ سرعام گھومنے پھرنے کی ویڈیو بنانے والے ٹک ٹاکر پنجاب وائلڈلائف کے ریڈار پر آگئے۔

سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پنجاب وائلڈلائف نے ٹائیگر برآمد کرکے تحویل میں لے لیا جب کہ ملزم ٹک ٹاکر کے خلاف کارروائی کے لیے پولیس کو درخواست دی گئی ہے۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ سیاسی جلسے جلوسوں اور عوامی مقامات پر شیر،ٹائیگرسمیت کسی بھی جنگلی جانور کو لانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

ٹک ٹاکر نعمان حسین کے خلاف پنجاب وائلڈ لائف لاہور کی ٹیم نے کارروائی شروع کردی ہے، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملزم نے ٹک ٹاک سمیت دیگرسوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی ویڈیوز شیئر کیں ۔ ڈی جی وائلڈلائف کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر نے کارروائی کرتے ہوئے ٹائیگر کو نعمان حسین کے بریڈنگ فارم ہی میں بند کردیا۔

Wildlife take action against Tik Toker Nauman Hussan under animal curtly act . Tiger is siezed in breeding farm till the descion of the court. #wildlife pic.twitter.com/mRHhtV3X6n

— Asif Mehmood (@AsefMehmood) January 22, 2024