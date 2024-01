مسٹر بیسٹ نے ایکس پر اپنی پہلی ویڈیو سے چند روز میں کروڑوں روپے کمالیے

دنیا کے مشہور ترین یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے ایکس پر اپنی پہلی ویڈیو سے ایک ہفتے میں ڈھائی لاکھ ڈالر سے زائد رقم کمالی۔

مسٹر بیسٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر 16 جنوری کو 16 منٹ 28 سیکنڈ کی ویڈیو پوسٹ کی تھی جو تادم تحریر 156 ملین ویوز حاصل کرچکی تھی۔

مسٹر بیسٹ نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ یہ جاننے کیلئے کہ ایکس پر ایک ویڈیو پر اشتہارات سے کتنی آمدن ہوتی ہے اس ویڈیو کو ری اپ لوڈ کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے وہ اس سے ہونے والی آمدنی کے بارے میں سب کو آگاہ کریں گے۔

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000!

But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb

— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024