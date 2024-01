پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے قطر کے ساتھ معاہدوں پر دستخط

اسلام آباد: پاکستان اور قطر کے درمیان قطر میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے۔

جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستانیوں کیلیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ایک تاریخی اقدام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز اور ترقی انسانی وسائل جواد سہراب ملک نے قطر کا کامیاب سرکاری دورہ کیا جس کے نتیجے میں قطر کی اہم کمپنیز کے ساتھ متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔

Alhamdulillah, Pakistan making waves in Qatar! Signed numerous agreements with Qatari firms, boosting employment for Pakistanis in various sectors:

– Healthcare

– Construction ️

– Hospitality ️

– Oil & Gas ⛽

– Services Industry

A step towards a brighter, more prosperous… pic.twitter.com/Y7OFhgHy8K

— Jawad Sohrab (@JawadSohrab) January 22, 2024