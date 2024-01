بالی وڈ ستاروں کی رام مندر افتتاحی تقریب مں شرکت، فاطمہ بھٹوسیخ پا

لندن: پاکستان کی نامور رائٹر اور ایکٹیوسٹ فاطمہ بھٹو نے بالی وڈ انڈسٹری کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں بزدل قرار دیا ہے۔

فاطمہ بھٹو نے بھارتی نیوز سائٹ کی ایک تصویر شیئر کی جس وہ بالی وڈ اداکار اور فنکار موجود ہیں جنہوں نے بابری مسجد کی جگہ تعمیر ہونے والے رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔

افتتاحی تقریب میں امیتابھ بچن، رجنی کانت، چرن جیوی، عالیہ بھٹ، رنبیر کپور، کترینہ کیف، وکی کوشل سمیت متعدد فنکاروں نے شرکت کی ہے۔

Bollywood is a craven industry. To see its stars dolled up to celebrate the destruction of the Babri Masjid and clicking selfies to cheer the hateful politics of the BJP is sickening https://t.co/WlwDA2MP5T

— fatima bhutto (@fbhutto) January 22, 2024