او آئی سی کی بھارت میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کھولنے کی مذمت

او آئی سی نے بھارت میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے افتتاح کی مذمت کردی۔

اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے جنرل سیکرٹریٹ نے بھارتی شہر ایودھیا میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں شہید کی گئی بابری مسجد کے مقام پر “رام مندر” کے افتتاح پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

جاری بیان کے مطابق او آئی سی جنرل سیکرٹریٹ ان اقدامات کی مذمت کرتا ہے جس کا مقصد پانچ صدیوں قدیم بابری مسجد کی نمائندگی کرنے والے اسلامی نشانات کو مٹانا ہے۔

#OIC General Secretariat Denounces Opening of “Ram Temple” on Demolished Historic #BabriMosque in the #Indian city of #Ayodhya: https://t.co/lT3UYXsyqX pic.twitter.com/ao4kF6DR80

