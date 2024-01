اکشے کمار اور ٹائیگر شیروف کی نئی فلم کا ٹیزر کب جاری ہوگا؟ تاریخ سامنے آگئی

ممبئی: بالی وڈ اسٹار اکشے کمار اور ٹائیگر شیروف کی نئی فلم ’بڑے میاں چھوٹے میاں‘ کا ٹیزر کل (24 جنوری) کو جاری کیا جائے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر فلم کا ایک نیا پوسٹر جاری کرتے ہوئے اکشے کمار نے ٹیزر کی ریلیز کا اعلان کیا اور کیپشن لکھا کہ جب دنیا کو بچانے کی بات آئے تو تیرے پیچھے تیرا یار کھڑا ہے۔

نئی فلم کا 1998 کی بلاک بسٹر فلم ’بڑے میاں چھوٹے میاں‘ کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہے جس میں امیتابھ بچن اور گووندا نے مرکزی کردار نبھائے تھے۔

When it comes to saving the world, tere piche tera yaar khada hai! #BadeMiyanChoteMiyanTeaser out tomorrow#BadeMiyanChoteMiyanOnEid2024 pic.twitter.com/aCJEGLbipV

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 23, 2024