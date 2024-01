دنیا فلسطین کے دو ریاستی حل سے اسرائیل کے انکار کی مخالفت کرے؛ اقوام متحدہ

جنیوا: اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے منگل کے روز عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں فلسطین کے دو ریاستی حل سے انکار کرنے والوں کو مسترد کریں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیل فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے دو ریاستی حل پر بحث ہوگئی جس کی اسرائیل مخالفت کرتے آیا ہے جب کہ سعودی عرب اور امریکا وغیرہ حمایت کرتے ہیں۔

اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے رکن ممالک سے دو ریاستی حل سے انکار کے خلاف آواز اُٹھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی بھی عمل یا بات کی سزا فلسطینی عوام کو اجتماعی طور پر دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔

Over decades, the two-state solution has been traduced, undermined & left for dead many times.

However, it remains the only way to achieve durable & equitable peace in Israel, in Palestine & in the region. pic.twitter.com/4pAdfF75Ui

