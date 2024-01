پاکستان مخالف بھارتی فلم 'فائٹر' کی ریلیز متحدہ عرب امارات میں روک دی گئی

ممبئی: بالی ووڈ اسٹار ہریتھک روشن اور دیپیکا پڈوکون کی پاکستان مخالف فلم ‘فائٹر’ کی ریلیز متحدہ عرب امارات میں روک دی گئی۔

گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ تمام خلیجی ممالک نے پاکستان کے خلاف بنائی جانے والی بالی ووڈ فلم ‘فائٹر’ کی ریلیز پر پابندی عائد کردی ہے اور صرف محتدہ عرب امارات نے فلم کی ریلیز کی اجازت دی ہے۔

اس بُری خبر سے فلم کے ہدایتکار، پروڈیوسرز، اداکار ہریتھک روشن اور دیپیکا پڈوکون کو بڑا دھچکا لگا تھا، اب آج فلم کی ریلیز کے دن ایک اور بُری خبر سامنے آگئی ہے۔

In a setback, #Fighter officially banned across Middle East regions for theatrical release. Only UAE will release the film with PG15 classification ! @iHrithik @AnilKapoor @deepikapadukone @justSidAnand #BOTracking pic.twitter.com/vPjIV2Acz1

بھارتی میڈیا کے مطابق ہریتھک روشن اور دیپیکا پڈوکون کی پاکستان مخالف فلم ‘فائٹر’ آج 25 جنوری کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگئی ہے لیکن اس فلم کو متحدہ عرب امارات میں ریلیز نہیں کیا گیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ خلیجی ممالک میں پابندی کے بعد، اب متحدہ عرب امارات میں بھی فلم ‘فائٹر’ کی ریلیز کو روک دیا گیا لیکن اس کی وجہ تاحال سامنے نہیں آسکی۔

The release of #HrithikRoshan and #DeepikaPadukone starrer, #Fighter is currently suspended in the UAE. We will share more updates once available. pic.twitter.com/fYFwyHvFUo

