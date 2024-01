پاکستان میں صرف جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں؛ امریکا

واشنگٹن: امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اور جمہوری نظام کی حمایت جاری رکھیں گے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں پاکستان میں جمہوری کے فروغ اور آزاد میڈیا کی اہمیت پر زور دیا۔

ترجمان ویدانت پٹیل نے مزید کہا کہ پاکستان کی مستقبل کی قیادت کا انحصار اس بات پر ہے کہ عوام کسے اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے۔ امریکا شفاف اور آزادانہ جمہوری عمل کے ساتھ کھڑا ہے۔

