ڈیبیو ٹیسٹ میں پہلی وکٹ لینے پر ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کا منفرد جشن

برسبین: آسٹریلیا کے خلاف ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں پہلی وکٹ حاصل کرنے پر ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کیون سنکلیئر نے منفرد انداز میں جشن منایا جس پر شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔

کیون سنکلیئر نے آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ کو آؤٹ کرکے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی وکٹ لی اور پھر بھاگتے ہوئے اپنے روایتی طریقے سے ہوا میں قلابازیاں لگا کر جشن منایا۔

ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کی جانب سے ہوا میں قلابازیاں لگانے پر میدان میں بیٹھے شائقین تعریف کرنے پر مجبور ہوگئے اور اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔

Maiden Test wicket celebrations don’t get better than this from Kevin Sinclair ‍♂️ #AUSvWI pic.twitter.com/WRfw65mT1T

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 26, 2024