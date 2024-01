بلاول بھٹو کا نواز شریف کو 8 فروری سے قبل مناظرے کا چلینج

ملتان: پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ ن کے قائد اور سابق وزیراعظم کو 8 فروری سے پہلے مناظرے کا چلینج دے دیا۔

بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کے ذریعے نواز شریف کو مناظرے کا چلینج دیتے ہوئے لکھا کہ ’آپ 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت اور کہیں بھی مجھ سے بیٹھ کر مناظرہ کریں‘۔

I invite the PM candidate of @pmln_org, @NawazSharifMNS, to engage in a debate with me anytime, anywhere before Feb 8. Globally, Presidential and Prime Ministerial candidates participate in televised debates, providing voters with crucial insights into their plans. This…

