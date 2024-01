'دل دل پاکستان' گانے پر آیوشمان کھرانہ کو جلا وطن کرنے کا مطالبہ

بالی ووڈ کے معروف اداکار آیوشمان کھرانہ نے پاکستان کا مشہور زمانہ ملی نغمہ ‘دل دل پاکستان’ گاکر بھارتیوں میں نفرت کی آگ مزید بھڑکا دی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر آیوشمان کھرانہ کی ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں اُنہیں لائیو کنسرٹ کے دوران پاکستان کا زبان زد عام ملی نغمہ ‘دل دل پاکستان’ گاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ پر وائرل اس ویڈیو کو دیکھ کر بھارتی غصے سے سیخ پا ہوگئے اور بالی ووڈ اداکار آیوشمان کھرانہ پر تنقید کے تیر برسانے لگے۔

ڈاکٹر نویا نامی بھارتی صارف نے ویڈیو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ “یہ بالی ووڈ اداکار پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ انہیں رام مندر کی تقریب میں کیوں بلایا گیا تھا”۔

Ayushman Khurana singing ” Dil Dil Pakistan Jaan Jaan Pakistan “

These Bollywood clowns do anything for Money.

I don’t know why this guy was called on Ram Mandir Ceremony. pic.twitter.com/fDiV8s5Sbt

— Dr. Navya (@Navya_Says_) January 25, 2024