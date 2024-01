بالی ووڈ کی میگا تھرلر فلم ’اینیمل‘ نیٹ فلکس پر ریلیز

بالی ووڈ کی میگا تھرلر فلم ’اینیمل‘ نیٹ فلکس پر بھی ریلیز کردی گئی۔

سندیپ ریڈی وانگا کی ہدایت کاری میں بننے والی رنبیر کپور کی سُپر ہٹ فلم ’اینیمل‘ یکم دسمبر 2023 کو پوری دنیا میں پانچ زبانوں ہندی، تیلگو، تامل، کناڈا اور ملیالم میں ریلیز کی گئی تھی جسے اب نیٹ فلکس پر بھی ریلیز کردیا گیا ہے۔

Time to play ARJAN VAILLY and turn the volume UP!!

Animal, now streaming on Netflix!#AnimalOnNetflix pic.twitter.com/lQ5ms5ML9K

— Netflix India (@NetflixIndia) January 26, 2024