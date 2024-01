لاہور: محمد حفیظ نے سوشل میڈیا پر تنقید کا جواب دے دیا۔

قومی ٹیم کی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ناقص کارکردگی کے بعد ٹیم ڈائریکٹر پر بھی طنز کے نشتر چلائے جا رہے ہیں،ان کے مستقبل کے حوالے سے افواہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں: محمد حفیظ کے کنٹریکٹ میں فوری توسیع کا معاملہ لٹک گیا

اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ہی اپنے پیغام میں محمد حفیظ نے کہا کہ کرکٹ ہی میرا جنون اور زندگی میں سب سے اہم طاقت ہے، سوشل میڈیا پر پیشہ ور افراد کی مدد سے پھیلائی جانے والی خود ساختہ اور غلط خبریں اس میں کوئی کمی نہیں لاسکتیں۔

Pakistan cricket is my passion & ultimate driving force. Fabricated & false news with paid social media trends can’t fade it down. #Mindit

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) January 27, 2024