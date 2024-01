پشاور: خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی ہے جس کے باعث کالام، چترال، مالم جبہ، ناران، کاغان اور گلیات سمیت دیگر بالائی علاقے سفید چادر میں چھپ گئے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا سلسلہ آئندہ تین روز تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔

ترجمان ٹورازم اتھارٹی محمد سعد کے مطابق برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگیا، سیاحوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹورازم پولیس کے نوجوان تعینات کیے گئے ہیں۔

Finally after a long dry season, the charm of Northern #Pakistan is back! Heavy #Snowfall ️ lashes the parts of upper #KPK & #GilgitBaltistan after prolonged “historic” drought. Visuals from #Kalam.. pic.twitter.com/FfczjE9AKZ

— PakWeather.com (@Pak_Weather) January 28, 2024