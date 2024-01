ملازم پر تشدد، بھارتی گلوکارہ کی راحت فتح علی خان پر کڑی تنقید

ممبئی: بھارتی گلوکارہ چنمئی سری پدا نے عالمی شہرت یافتہ پاکستانی میوزک اسٹار راحت فتح علی کی ملازم پر بدترین تشدد کرنے کی ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے گلوکار پر شدید تنقید کی ہے۔

گلوکارہ چنمئی سری پدا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں کہا کہ “راحت فتح علی خان جیسی نامور شخصیات عوام کے سامنے خود کو مہربان اور نرم مزاج انسان دکھاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اصل زندگی میں لوگوں کے ساتھ غیرانسانی سلوک کرتے ہیں”۔

اُنہوں نے کہا کہ “اگر یہ کیمرے پہلے کے زمانے میں بھی موجود ہوتے تو جن لوگوں کو ہم نام نہاد عظیم کے طور پر مناتے ہیں، اُن کے اصل چہرے عوام کے سامنے لائے جاسکتے تھے”۔

آخر میں اُنہوں نے راحت فتح علی خان کے اپنے ملازم پر تشدد کی ویڈیو پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ “یہ ہولناک ہے”۔

Some of these people behave like such gentle, soft spoken souls in public, one would never think they’d be capable of such inhumane behaviour.

If only cameras existed earlier – more of those we celebrate as so called greats would have been exposed for what they actually were to… https://t.co/Touh1w7H2X

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) January 27, 2024