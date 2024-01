بی پی ایل میچ کے دوران بابر اعظم کے غصہ کرنے کی ویڈیو وائرل

ڈھاکا: بنگلا دیش پریمیئر لیگ کے دوران بابر اعظم کی مخالف ٹیم کے وکٹ کیپر پر غصہ کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

بنگلادیش میں جاری پریمیئر لیگ کے میچ میں رنگپور رائیڈرز کی طرف سے کھیلنے والے پاکستانی کرکٹر بابراعظم کی مخالف ٹیم دردنتو ڈھاکا کے وکٹ کیپر عرفان سکر کے ساتھ گرما گرمی ہوگئی۔

دونوں کھلاڑیوں کی بحث و تکرار کے دوران امپائر اور دردنتو ڈھاکا کے کپتان نے انکے مابین صلح صفائی کرانے کی کوشش کی۔ وائرل ویڈیو میں سابق کپتان کو ’آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو‘ کہتے سنا جاسکتا ہے۔

کہا جارہا ہے کہ سابق کپتان اپنے کیریئر کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں اور ٹی 20 ورلڈ کپ قریب آنے کے ساتھ وہ اپنی فارم دوبارہ حاصل کرنے کیلئے بے چین ہیں۔

اس میچ میں بھی بابر اعظم اپنی بیٹنگ کے دوران پاور پلے فیلڈ کا پورا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے جس کے باعث وہ انتہائی مایوس اور غصے میں نظر آئے۔

درنتو ڈھاکا کے وکٹ کیپر عرفان سکر نے بابراعظم پر الزام لگایا کہ پاکستانی بلے باز کی طرف سے ان کی طرف نازیبا الفاظ کہے جا رہے ہیں جس پر بابراعظم آگ بگولہ ہوگئے اور جارحانہ انداز میں بولے کہ وہ اُن سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے بات کر رہے تھے۔

بعد ازاں امپائرز اور ڈھاکا کے کپتان نے مداخلت کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو الگ کر دیا تاہم بابر اعظم کا غصہ جاری رہا اور عرفان سکر کے پیچھے ہٹنے کے بعد بھی وہ اپنے ساتھی محمد نبی کو متحرک انداز میں واقعہ کی وضاحت کرتے رہے۔

Wicket Keeper: Babar ye T20 hai, test match nahi

Babar Azam: I’m not talking to you, I’m not talking to you pic.twitter.com/BrIgtTViCr

