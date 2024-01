فرانس میں مونا لیزا کی شہرہ آفاق پینٹنگ پر سوپ پھینک دیا گیا

پیرس: فرانس میں مونا لیزا کی شہرہ آفاق پینٹنگ پر سوپ پھینک دیا گیا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں احتجاج کے دوران دو مظاہرین نے شیشے میں محفوظ مونا لیزا کی شہرہ آفاق پینٹنگ پر سوپ پھینک دیا اور فرانسیسی شہریوں کو “صحت مند خوراک کا حق” فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔

لوور میوزیم کے مطابق حفاظتی شیشے کی وجہ سے پینٹنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ویڈیو میں ٹی شرٹس پہنی دو خواتین مظاہرین کو پینٹنگ پر سوپ پھینکتے اور میوزیم کی سیکیورٹی کو ان کے سامنے کالی اسکرین لگاتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

سوپ پھینکنے کے بعد مظاہرین نے پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ “زیادہ اہم کیا ہے؟ آرٹ یا صحت مند اور پائیدار خوراک کا حق؟، آپ کا زرعی نظام بیمار ہے، ہمارے کسان مر رہے ہیں”۔

Climate lunatics attack the

Mona Lisa, these people have near to zero support with the public. It’s a mental disorder.#MonaLisa #TaylorSwiftAl pic.twitter.com/554CIyJ6tL

— Mississippi Sambo (@MS_Sambo_) January 28, 2024