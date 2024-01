’میرا آخری دن ہفتہ ہوگا‘ مرنے سے پہلے لڑکی کی آخری پوسٹ

ایمسٹرڈیم: میرا آخری دن ہفتہ ہوگا‘ مرنے سے پہلے لڑکی کی آخری پوسٹ توجہ کا مرکز بن گئی۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق کرونک فیٹیگ سنڈروم نامی بیماری میں مبتلا نیدرلینڈز کی 28 سالہ لارین ہوو خود کو یوتھنائز کروانے کے بعد انتقال کر گئیں۔

یوتھنائز سے مراد وہ پراسس ہے جس میں کسی بھی انسان کو بیماری کی تکلیف سے نجات دلانے کیلئے اسکی مرضی سے ایک آسان عمل کے ذریعے ہلاک کردیا جاتا ہے۔

لارین ہوو نے اپنا آخری پیغام اپنے بلاگ ‘برین فوگ’ پر 24 جنوری کو پوسٹ کیا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ انکا آخری دن ہفتہ 27 جنوری ہوگا اور اس کی موت دوپہر 1:30 سے 2:30 بجے کے درمیان ہوگی۔

اپنے ایکس اکاؤنٹ پر یوتھنائز ہونے سے پہلے لارین نے ایک میم بھی پوسٹ کی جس میں اس نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو اس کی بیماری کے دوران اس کے ساتھ رہے۔

This will be my last tweet. Thanks for the love, everyone. I’m going to rest a bit more and be with my loved ones. Enjoy a last morbid meme from me. ❤️ pic.twitter.com/NjtkQdvEvo

— Lauren ✨ (@dutchlauren) January 27, 2024