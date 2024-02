لیپ ٹاپ پر قدیم رومی عمارت پینٹ کرنے والے آرٹسٹ کی ویڈیو وائرل

روم: اٹلی میں ایک آرٹسٹ کی ویڈیو کافی مقبول ہو رہی ہے جس میں اس نے ایک کسٹمر کے لیپ ٹاپ پر قدیم رومی عمارت کی خوبصورت تصویر کو پینٹ کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ویڈیو میں روم میں ایک اسٹریٹ آرٹسٹ کو اسپرے پینٹس، آگ، کاغذ کے ٹکڑوں اور دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے لیپ ٹاپ پر دنیا کی سب سے بڑی قدیم رومی عمارت، کولوزیم کی شاندار پینٹنگ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

A man let this street artist spray paint his laptop. Talent!

This was filmed in Rome, Italy, next to the Colosseum.#EIIRInteresting #engineering #art #talent

Credit: Unknown, ViaWeb pic.twitter.com/BL2pz2c7CX

— Pareekh Jain (@pareekhjain) January 28, 2024