ویب سیریز ’ہیرا منڈی‘ کا پہلا ٹیزر کب جاری ہوگا؟ تاریخ سامنے آگئی

ممبئی: بالی وڈ کے نامور فلمساز سنجے لیلا بھنسالی کی تہلکہ خیز ویب سیریز ’ہیرا منڈی‘ کا پہلا ٹیزر یکم فروری کو جاری کیا جائے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ڈائریکٹر کی طرف سے مداحوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ ’ہیرا منڈی‘ کی پہلی جھلک دیکھنے کیلئے تیار ہوجائیں۔

Get ready for the first look at Sanjay Leela Bhansali's first series, the majestic world of Heeramandi: The Diamond Bazaar, arrives tomorrow!

’ہیرا منڈی‘ کو 1940 کے دور میں سیٹ کیا گیا ہے اور اس میں دربار والوں اور طوائفوں کے درمیان تعلقات پر کہانی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

ویب سیریز کی میگا کاسٹ میں سوناکشی سنہا، منیشا کوئرالہ، ادیتیہ راؤ حیدری، رچا چڈا اور سنجیدا شیخ شامل ہیں۔