'فلاپ شو'، عدنان صدیقی نے پاکستان مخالف فلم 'فائٹر' کی ٹیم کو سبق سیکھا دیا

پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار عدنان صدیقی نے بالی ووڈ اسٹار ہریتھک روشن اور دیپیکا پڈوکون کی پاکستان مخالف فلاپ فلم ‘فائٹر’ کی ٹیم کو اہم سبق سیکھا دیا۔

25 جنوری کو ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم ‘فائٹر’ باکس آفس پر زیادہ دن تک حکمرانی نہیں کرسکی اور بھارتی میڈیا نے فلم کو ریلیز کے پانچویں دن فلاپ قرار دے دیا۔

فلمی تجزیہ کاروں کے مطابق حب الوطنی کا تڑکا اور پاکستان مخالف مواد ہونے کے باوجود بھی فلم ‘فائٹر’ شائقین کی بڑی تعداد کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکی۔

فلم کے فلاپ ہونے کے بعد جہاں شائقین نے ہریتھک روشن اور دیپیکا پڈوکون کا مذاق اُڑایا تو وہیں اب پاکستانی اسٹار عدنان صدیقی نے ‘فائٹر’ کی ٹیم کے نام سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا ہے۔

مزید پڑھیں: ہریتھک اور دیپیکا کی پاکستان مخالف فلم ‘فائٹر’ ریلیز کے پانچویں دن فلاپ

عدنان صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں کہا کہ “فلاپ شو کے بعد ‘فائٹر’ کی ٹیم کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ اپنے سامعین کی ذہانت کی توہین نہ کریں کیونکہ وہ ایجنڈوں کو پہچان سکتے ہیں”۔

اداکار نے مزید کہا کہ “انٹرٹینمنٹ اور شوبز کی دُنیا کو غیر ضروری سیاست سے پاک رکھیں”۔

A lesson to heed for Fighter team after your flop show: Do not insult your audience’s intelligence. They can discern agendas. Let entertainment be free from unnecessary politics.

— Adnan Siddiqui (@adnanactor) January 31, 2024