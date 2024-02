ڈیمینشیا کے مرض میں مبتلا طلعت حسین صحتیاب ہونے لگے، بیٹی کا بیان آگیا

کراچی: پاکستان کے لیجنڈری سینیئر اداکار طلعت حسین کی بیٹی اداکارہ تزین حسین نے اپنے والد کی صحت سے متعلق مداحوں کو آگاہ کردیا۔

تزین حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنے والد طلعت حسین کے ہمراہ اپنی تصویر پوسٹ کی جس میں اداکار خوشگوار موڈ میں ہیں۔

اداکارہ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ “ہم ان تمام خیر خواہوں اور مداحوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے میرے والد صاحب کی صحتیابی کے لیے دُعا کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا”۔

اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ “الحمدللہ! آپ سب کی دعاؤں سے ابو بہت بہتر ہیں، میں اپنے اہلخانہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں”۔

We, the Hussains are thankful to all the well wishers and fans who sent us prayers and wishes. Alhamdolillah with all your prayers Abu is doing much better.

On behalf of my family I would like to extend my thanks to you.

بہت شکریہ pic.twitter.com/4mT013VGQu

— tazeen hussain (@HussainTazeen) February 3, 2024