انوشکا اور کوہلی کے ہاں دوسرے ننھے مہمان کی خبریں پھر گرم

ممبئی: بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی اور انکی اہلیہ انوشکا شرما کے ہاں دوسرے ننھے مہمان کی آمد کی خبریں ایک بار پھر گرم ہوگئیں۔

جنوبی افریقا کے سابق کپتان اے بی ڈی ویلیئرز نے اپنے یوٹیوب چینل پر انکشاف کیا ہے کہ ویرات کوہلی اور انوشکا شرما کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع ہے اس لیے بھارتی بلے باز نے اپنی اہلیہ کو وقت دینے کیلئے انگلینڈ کیخلاف ٹیسٹ میچز سے وقفہ لیا ہے۔

اے بی ڈی ویلیئرز نے ویرات کوہلی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خاندان ترجیح ہے اور سپر اسٹار کرکٹر کو اپنی زندگی کے اس مرحلے کے دوران اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے وقفہ لینے کا فیصلہ کرنے پر جج نہیں کرنا چاہئے۔

AB De Villiers said, "Virat Kohli and Anushka Sharma are expecting their 2nd child, so Virat is spending time with his family". (AB YT). pic.twitter.com/qurRKnFK1q

— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) February 3, 2024