بھارت میں 568 جوڑوں کی اجتماعی شادی کا بھانڈا پھوٹ گیا؛ 2 اہلکار گرفتار

نئی دہلی: بھارتی ریاست اتر پردیش میں اجتماعی شادی کے پروگرام میں جعلی دلہا دلہن نکل آئے جس پر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 2 سرکاری اہلکاروں سمیت 15 افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اجتماعی شادی کے لیے حکومت 51 ہزار روپے فراہم کرتی ہے جس میں سے 35 ہزار روپے لڑکی کو ملتے ہیں جبکہ 10 ہزار روپے شادی کے سامان کی خریداری کے لیے ہوتے ہیں اور 6 ہزار روپے تقریب کے لیے دیے جاتے ہیں۔

ایسی ہی اجتماعی شادی کی تقریب اترپردیش میں 25 جنوری کو رکھی گئی تھی جس میں مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی خاتون رکنِ اسمبلی نے بھی شرکت کی۔

اجتماعی شادی میں فراڈ کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب شادی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگیں جس میں دلہا اپنا منہ چھپائے ہوئے تھے اور دلہنوں نے خود ہی اپنے گلے میں ہار ڈالے۔

Visuals of “grooms” hiding their faces at the community wedding under mukhyamantri samuhik Vivah Yojana in Ballia, UP. Of the 537 couples that got married during the event on 25 Jan last month, at least 190 were found to be fake/ineligible couples. FIR has been registered and 15… pic.twitter.com/OAx4a8HXSz

