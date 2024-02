موت کا ڈراما، پونم پانڈے کیخلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ

ممبئی: بھارتی فلم انڈسٹری کے سینما کارکنان اور فنکاروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی سماجی تنظیم آل انڈین سینی ورکرز ایسوسی ایشن نے اداکارہ و ماڈل پونم پانڈے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کردیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق آل انڈین سینی ورکرز ایسوسی ایشن نے ممبئی پولیس کمشنر کو خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پونم پانڈے اور اُن کی مینجر کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے کیونکہ اُنہوں نے موت کا مذاق اُڑایا ہے۔

آل انڈین سینی ورکرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ ماڈل اور اداکارہ پونم پانڈے کا جعلی پی آر اسٹنٹ انتہائی غلط ہے، خود کی تشہیر کے لیے سروائیکل کینسر جیسے مرض کا استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔

خط میں کہا گیا کہ اس جھوٹی خبر کے بعد اب لوگ فلم انڈسٹری میں کسی کی بھی موت کی خبر پر مشکل سے یقین کریں گے لہٰذا پونم پانڈے اور اُن کی مینجر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شہرت کے لیے موت کا ڈراما نہ کرے۔

Subject: The All Indian Cine Workers Association has requested the Honourable Mumbai Police Commissioner to file an FIR against model and actress Poonam Pandey and her manager.

| @iPoonampandey | @CPMumbaiPolice | @amitshah |

| #AICWA | #PoonamPandey | #PoonamPandeyDeath |… pic.twitter.com/pw4RMzygpq

— All Indian Cine Workers Association (@AICWAofficial) February 3, 2024