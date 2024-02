ورون دھون کی نئی ایکشن فلم ’بے بی جون‘ کی پہلی جھلک سامنے آگئی

ممبئی: بالی وڈ اسٹار ورون دھون کی نئی ایکشن فلم ’بے بی جون‘ کی پہلی جھلک سامنے آگئی۔

اداکار نے سوشل میڈیا پر فلم کا اعلان کرتے ہوئے مداحوں کو خبر دی کہ ’بے بی جون‘ رواں برس 31 مئی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔

فلم میں ورون دھون کے ساتھ، جیکی شیروف کیرتھی سریش اور وامقیہ گبی بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔

Unveiling the Biggest Action Entertainer of the year 2024 #BabyJohn starring #VarunDhawan, #KeerthySuresh & #WamiqaGabbi releasing on 31st May in cinemas!

