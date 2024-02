'ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو لازمی ووٹ دیں'، شوبز ستاروں کی اپیل

پاکستان شوبز انڈسٹری کے نامور فنکاروں نے عوام سے 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کردی۔

ملک بھر میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جلسوں، ریلیوں اور انتخابی مہم میں مصروف ہیں جبکہ جگہ جگہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے اور بینرز بھی آویزاں ہیں۔

8 فروری کو ووٹ ڈال کر عوام اگلے پانچ سالوں کے لیے ملک کا نیا وزیراعظم منتخب کریں گے، اسی سلسلے میں پاکستانی شوبز شخصیات نے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔

عدنان صدیقی نے اپنے آفیشل انسٹاگرام ہینڈل کی پوسٹ میں کہا کہ “8 فروری پوری قوم کے لیے ایک اہم دن ہے لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ لازمی ووٹ ڈال کر اپنا حق استعمال کریں کیونکہ ملک میں تبدیلی لانے کی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے”۔

اداکار نے کہا کہ “یاد رکھیں، اگر آپ نے 8 فروری کو ووٹ نہیں دیا تو آپ بعد میں ملکی حالات پر شکوہ کرنے کا حق کھو دیں گے لہٰذا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے خود اپنے مستقبل کو تشکیل دیں”۔

گلوکار و اداکار فرحان سعید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری کی گئی اپنی پوسٹ میں کہا کہ “پاکستانیوں باہر آؤ اور 8 فروری کو ووٹ دو”۔

فرحان سعید نے کہا کہ “اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ووٹ دیں، اگر آپ اپنے ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں تو ووٹ دیں، اگر آپ صحیح شخص کو ملک کی قیادت کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو ووٹ دیں”۔

Pakistan come out and vote on 8th. If you think you’ve been wronged , Vote! If you want to see your country progress, Vote! If you want to see the right person leading the country, Vote! All what Pakistan asked for this entire year was right to vote, now Vote! #Elections2024 — Farhan Saeed (@farhan_saeed) February 6, 2024